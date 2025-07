Ex-primeiro-ministro Rishi Sunak contratado pelo Goldman Sachs

O antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi contratado pelo banco de investimento norte-americano Goldman Sachs para o cargo de consultor sénior, marcando o seu regresso à instituição duas décadas depois de ter iniciado aí a carreira profissional.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o CEO do banco, David Solomon, afirmou que Sunak vai trabalhar com clientes do Goldman Sachs em todo o mundo, "partilhando as suas perspetivas únicas e conhecimentos sobre macroeconomia e cenário geopolítico".

Sunak trabalhou inicialmente no Goldman Sachs como estagiário em 2000, tendo depois assumido funções como analista entre 2001 e 2004.

Entre 2022 e 2024 foi primeiro-ministro britânico, mas deixou o cargo após uma derrota histórica do Partido Conservador nas eleições legislativas.

Apesar de ter abandonado a liderança do governo, Sunak manteve-se na vida política como deputado pelo círculo eleitoral de Richmond e North Allerton, no norte de Inglaterra.