Hamas vs. Israel. "Progresso lento" nas negociações de cessar-fogo

Fontes do movimento palestiniano Hamas disseram ao jornal Asharq Al-Awsat, da Arábia Saudita, que as atuais negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza são as mais sérias entre todas as rondas anteriores. Mas, segundo uma das fontes, "o progresso é lento e nenhuma decisão foi tomada sobre os pontos controversos".

"Decisões sobre cada um dos itens em discussão vão levar tempo porque as mudanças são muito importantes para os palestinianos", completou.

De acordo com o canal Al-Arabi Al-Jadeed, do Catar, o enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, deve chegar a Doha, local onde ocorrem as negociações atuais, entre sexta-feira e sábado para anunciar o acordo de cessar-fogo de 60 dias de duração.