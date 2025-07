Mais de 18 mil pessoas em confinamento devido a incêndio florestal na Catalunha

As autoridades espanholas ordenaram a mais de 18 mil habitantes da província de Tarragona, no nordeste do país, que permanecessem em casa esta terça-feira e várias dezenas foram evacuadas, uma vez que um incêndio florestal ficou fora de controlo , consumindo quase três mil hectares de vegetação.

Durante a noite, os carros de bombeiros percorreram as estradas sinuosas das montanhas de Pauls, cercadas pelas chamas, enquanto as equipas avaliavam e tentavam conter o incêndio.

Nas aldeias vizinhas de Xerta e Aldover, os residentes passaram uma noite sem dormir enquanto as chamas ameaçavam as suas casas.

"Houve muito medo e muito choro porque já estamos à beira do fogo. Ontem à noite, por causa do vento que soprava o fogo e o fumo, não podíamos sair de casa. É terrível, isto nunca foi visto antes", disse Rosa Veleda, 76 anos, à Reuters.

As autoridades afirmaram ter evitado que o fogo se propagasse pelo rio Ebro, o que teria agravado a situação. Cerca de 30% da área afetada situa-se no Parque Natural dos Portos, e as autoridades estão a investigar as origens do incêndio.