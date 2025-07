Onda de calor leva governo grego a suspender as visitas à Acrópole

O Ministério da Cultura grego anunciou que vai encerrar esta terça-feira as visitas à Acrópole de Atenas durante as horas mais quentes do dia, por causa da onda de calor que está a atingir o país.

Os turistas não poderão visitar o Partenon e outras obras-primas antigas no topo da Acrópole, entre as 13h00 e as 17h00, hora local (11h00 às 15h00 em Lisboa), informou o Ministério grego.

O serviço meteorológico grego (EMY) alertou que as temperaturas podem situar-se entre os 41°C e 42°C no leste do país durante este dia, enquanto no oeste, são esperadas temperaturas entre os 38°C e 39°C.

Esta onda de calor deverá continuar na quarta-feira, com temperaturas de até 42°C em algumas regiões, antes de abrandar na quinta-feira, de acordo com as previsões do EMY.

Em Atenas, os termómetros já marcavam 30°C às 09h00, na hora local (07h00 em Lisboa), podendo subir até aos 38°C, com picos frequentemente mais altos no centro da cidade.

A Proteção Civil grega alertou ainda que o risco de incêndios em redor de Atenas, que fica na região da Ática, no centro do país e no sul do Peloponeso é muito elevado.

A Acrópole de Atenas, uma obra-prima da Grécia Antiga, alberga sobretudo o Partenon, o templo dedicado à deusa Atena, datado do século V a.C.

Património mundial da UNESCO, a Acrópole de Atenas já tinha sido encerrada várias vezes durante os verões de 2024 e 2023, nomeadamente durante uma onda de calor sem precedentes em duas semanas em julho de 2023.

No ano passado, o local registou um novo recorde de visitantes, com cerca de 4,5 milhões, em comparação com 3,9 milhões em 2023, um aumento de 15,1% em relação ao ano anterior.