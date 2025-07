China fustigada por inundações, deslizamentos de terra e calor extremo

Chuvas torrenciais atingiram vastas regiões da China esta quarta-feira, com a Tempestade Tropical Danas a inundar centros tecnológicos costeiros, enquanto as chuvas de monção no interior provocaram deslizamentos de terra e cheias repentinas ao longo de um arco de 1.400 km.

A agravar os desafios para as autoridades, um sistema de alta pressão subtropical tem assolado o nordeste do país e as províncias centrais desde a semana passada, colocando as redes elétricas sob pressão e afetando culturas agrícolas devido à seca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A segunda maior economia do mundo enfrenta ameaças crescentes relacionadas com fenómenos meteorológicos extremos, que os meteorologistas associam às alterações climáticas. Todos os anos, estes eventos colocam em risco dezenas de milhares de milhões de dólares em atividade económica, para além das perdas humanas, à medida que as infraestruturas envelhecidas não conseguem resistir e se revelam lacunas — como o acesso limitado a ar condicionado.

As autoridades chinesas apelaram aos residentes para que permanecessem em casa, uma vez que a tempestade Danas — que se enfraqueceu de tufão para tempestade tropical depois de causar duas mortes em Taiwan — começou a despejar a água acumulada sobre o Mar do Sul da China e o Estreito de Taiwan, atingindo as províncias costeiras de Zhejiang e Fujian.

Em alerta para cheias

Prevê-se que a Danas deposite até 300 milímetros de chuva em algumas regiões, levando ao encerramento de escolas e colocando em alerta as autoridades ao longo dos rios que alimentam os principais portos das cidades de Fuzhou e Xiamen, segundo a televisão estatal chinesa.

Apesar de já não ser considerado um tufão, o vórtice residual de Danas e a grande quantidade de água que transporta ainda representam uma ameaça significativa no sul da China, onde a urbanização acelerada impermeabilizou grandes áreas com betão.

Esse risco concretizou-se a cerca de 1.500 km de distância, em Yibin, na província de Sichuan, onde mais de 6.000 pessoas foram evacuadas esta quarta-feira após 14 horas consecutivas de chuva. A televisão estatal CCTV mostrou bombeiros a resgatar moradores dos pisos inferiores de prédios residenciais alagados.