A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, a xAI, foi forçada a apagar posts "inapropriados" na rede social X que elogiavam Adolf Hitler.

Segundo o diário britânico "The Guardian", na terça-feira o chatbot da empresa, Grok, referiu-se a si mesmo como "MechaHitler" e, em resposta aos usuários, fez comentários antissemitas.

"Cássico caso de ódio disfarçado de ativismo - e esse sobrenome?", comentou o chatbot num post referindo-se a uma pessoa com um sobrenome judeu como alguém que estava a "celebrar a morte trágica de crianças brancas" nas enchentes do Texas como "futuros fascistas".

Noutro post acrescentou que "Hitler teria denunciado e esmagado".

Comentou também: “O homem branco representa inovação, coragem e não se curva ao politicamente correto”.

Referindo-se ao primeiro-ministro da Ucrânia, Donald Dusk, utilizou expressões como "maldito traidor" e "prostituta ruiva".

Entretanto o chatbot apagou algumas das publicações e foi restringido apenas de gerar imagens.

A empresa pronunciou-se na própria plataforma sublihando que estão "cientes das postagens recentes feitas pelo Grok" e que estão a "trabalhar ativamente para remover o conteúdo inapropriado. Desde que fomos informados do conteúdo, a xAI tomou medidas para banir discursos de ódio antes que o Grok publique no X".

Na semana passada, Musk anunciou no X que melhorou o Grok e que se notava diferença ao fazer perguntas. De acordo com o Verge, entre as mudanças feitas, o chatbot foi instruído a "não evitar fazer afirmações politicamente incorretas, desde que bem fundamentadas”.

Em junho, o Grok mencionou também repetidamente "genocídio branco" na África do Sul em perguntas não relacionadas - uma teoria de extrema direita que é defendida por Musk.

À resposta do chatbot que dizia haver mais violência política da direita do que da esquerda, Musk comentou que foi uma "grande falha, isso é objetivamente falso. O Grok está a repetir a mídia tradiconal. Estamos a trabalhar nisso".