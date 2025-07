Pela segunda vez em menos de 24 horas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltaram a encontrar-se na Casa Branca, criando ainda mais expectativas sobre a possibilidade de avanços rumo a um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza.

Depois de 90 minutos de reuniões, o primeiro-ministro israelita deixou o local sem prestar declarações. Mas, posteriormente, por meio de comunicado oficial, Netanyahu disse que "todos os esforços estão concentrados para garantir a libertação dos reféns" e "isso só será possível graças à pressão militar exercida pelo Exército de Israel".

Ao mesmo tempo, conforme antecipamos na Renascença, há avanços nas negociações indiretas entre Hamas e Israel que decorrem em Doha, no Catar.

O próprio enviado especial do governo norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disse que três dos quatro pontos principais de divergências foram superados. Restaria, portanto, apenas um item a ser discutido.

Segundo informações obtidas pela Renascença, o ponto em questão é a presença de tropas israelitas no chamado Corredor Morag, uma estrada construída por Israel que tem 12 quilómetros de extensão. Esse ponto considerado estratégico é paralelo ao Corredor Filadélfia, uma faixa de 14 quilómetros que é a fronteira entre Gaza e o Egito.

Segundo a imprensa israelita, a expectativa das autoridades de segurança do país é que o exército permaneça em três pontos da Faixa de Gaza: na zona-tampão , no Corredor Morag e na chamada " Cidade Humanitária ", os dois últimos ao sul do território palestiniano.

A zona-tampão, uma extensão controlada por Israel de cerca de ,1,2km a 1,4km no interior da Faixa de Gaza, é considerada fundamental para impedir que membros do Hamas se aproximem da cerca que divide Gaza e Israel.

Israel entende que deverá manter o controlo também entre o Corredor Morag e o Corredor Filadélfia, uma área e 75 Km2 equivalente a cerca de 10.500 campos de futebol.

Nesta área - entre o Corredor Morag e o Corredor Filadélfia - Israel ainda pretenderia construir uma " cidade humanitária" para a qual seria levada a maior parte da população de Gaza de forma a permitir um controlo civil moderado num ambiente que deverá permanecer desmilitarizado e livre do domínio do Hamas.