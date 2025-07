Israel inicia operação militar intensa na Faixa de Gaza

Uma operação militar intensa está em curso em diversos pontos da Faixa de Gaza, inclusive em Beit Hanoun, no norte, onde há dois dias cinco soldados israelitas foram mortos pelo Hamas.

Esta é a quarta vez em que as forças israelitas atuam em Beit Hanoun. Segundo a imprensa local, para além dos objetivos militares, o foco também é permitir que os moradores de duas comunidades no sul do território israelita possam regressar a suas casas.

As comunidades israelitas próximas à fronteira de Gaza foram as mais atingidas pelos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 que deram início à guerra ainda em curso.

O Exército de Israel também atua noutros pontos importantes do enclave palestiniano, como a Cidade de Gaza, a norte, e Khan Younis, a sul. A área em redor do Hospital Nasser, em Khan Younis, também foi atacada.