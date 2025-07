O último mês de junho foi o mais quente de sempre na Europa Ocidental e o terceiro mais quente à escala global.

Portugal esteve entre os países mais afetados por duas vagas de calor que elevaram as temperaturas até aos 48 °C, aumentaram o risco de incêndio e a poluição do ar. Os dados são do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia.

Segundo Samantha Burgess, climatologista do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do programa da União Europeia de observação da Terra Copernicus, junho foi marcado por duas ondas de calor na região - entre 17 e 22 de junho, e a partir de 30 de junho – “excecionais”.

Em comunicado, o climatologista advertiu que no contexto do aquecimento global, “estas ondas de calor serão provavelmente mais frequentes, mais intensas e afetarão cada vez mais pessoas na Europa”.

O mês passado foi o terceiro junho mais quente de que há registo, logo atrás de junho de 2024 (que foi 0,2°C mais quente) e quase ao mesmo nível (0,06°C) de junho de 2023.

De acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira, liderado por cientistas do Imperial College London e da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, as alterações climáticas causadas pelo homem triplicaram o número estimado de mortes relacionadas com o calor entre 23 de junho e 2 de julho em 12 cidades europeias.

Os investigadores estimam que 2.300 pessoas morreram devido a temperaturas extremas nas cidades.

Segundo os cálculos da agência de notícias France-Presse, realizados com base nos dados do Copernicus, 12 países e aproximadamente 790 milhões de habitantes do planeta vivenciaram seu mês de junho mais quente em 2025. Este foi o caso do Japão, das Coreias do Norte e do Sul, bem como de Paquistão e Tajiquistão.