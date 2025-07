Número de mortos em cheias no Texas sobe para 110. Há 180 pessoas desaparecidos

Os corpos de 94 vítimas das cheias, cerca de um terço das quais crianças, foram recuperados só no condado de Kerr até terça-feira, disse o governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa ao fim da tarde, depois de ter percorrido a zona por via aérea.

A maior parte das vítimas mortais e a procura de outras vítimas concentraram-se no condado de Kerr e na sede do condado de Kerrville, uma cidade de 25 mil habitantes transformada numa zona de catástrofe , quando chuvas torrenciais atingiram a região na semana passada, inundando a bacia do rio Guadalupe.

As equipas de busca prosseguem no local à procura de dezenas de pessoas ainda desaparecidas. De acordo com os números divulgados pelo Governador Gregg Abbott, as autoridades procuravam mais de 180 pessoas cujo destino permanecia desconhecido quatro dias após uma das mais mortíferas inundações registadas nos Estados Unidos em décadas.

O número de mortos na sequência da inundação repentina do dia 4 de julho que assolou uma parte da região central do Texas Hill Country aumentou na terça-feira para pelo menos 110, de acordo com a CNN, muitos dos quais crianças.

Entre as vítimas mortais do condado de Kerr contam-se 27 campistas e conselheiras do Camp Mystic, um retiro de verão cristão para raparigas com quase um século de existência, situado nas margens do rio Guadalupe, perto da cidade de Hunt. O diretor do campo também morreu.

Cinco raparigas e um conselheiro do campo ainda não tinham sido encontrados na terça-feira, disse o governador, juntamente com outra criança não associada ao campo.

Até terça-feira, 15 outras mortes relacionadas com as cheias tinham sido confirmadas numa zona do Texas Hill Country conhecida como “beco das cheias repentinas”, disse o governador, elevando o número total de vidas perdidas para 110.

Os relatórios dos xerifes locais e dos meios de comunicação social indicam que o número de vítimas mortais das cheias fora do condado de Kerr é de 22, mas as autoridades disseram que estavam a preparar-se para que o número de mortos subisse à medida que as águas das cheias recuassem e a procura de mais vítimas ganhasse ímpeto.

As autoridades policiais compilaram uma lista de 161 pessoas “conhecidas como desaparecidas” só no condado de Kerr, disse Abbott.