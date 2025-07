Tribunal Europeu responsabiliza Rússia pelo abate do voo MH17 e violações na Ucrânia

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) decidiu esta quarta-feira que a Rússia é responsável pelo abate do voo MH17 da Malaysia Airlines, ocorrido em 2014, e por diversas violações de direitos humanos cometidas durante a guerra na Ucrânia.

A sentença, proferida em Estrasburgo, marca a primeira vez que um tribunal internacional responsabiliza formalmente Moscovo por abusos sistemáticos de direitos humanos desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Entre os casos avaliados, estão queixas apresentadas pela Ucrânia e pelos Países Baixos relacionadas com o rapto de crianças ucranianas para território russo em 2014 e com os acontecimentos no Donbass, região do leste ucraniano ocupada por forças pró-russas.

“Em nenhum dos conflitos anteriores [ao Tribunal] houve uma condenação tão universal do desrespeito ‘flagrante’ do Estado respondente aos fundamentos da ordem jurídica internacional estabelecida após a II Guerra Mundial”, frisou o TEDH.

O voo MH17 descolou de Amesterdão com destino a Kuala Lumpur a 17 de julho de 2014, tendo sido abatido por um míssil terra-ar sobre território controlado por separatistas pró-Rússia. Morreram os 298 ocupantes, entre os quais 196 cidadãos holandeses.

Em novembro de 2022, um tribunal holandês condenou à prisão perpétua os russos Igor Girkin e Sergey Dubinskiy e o ucraniano Leonid Kharchenko, considerados culpados de assassinato por envolvimento direto no ataque.