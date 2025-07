“Alguns países bloqueiam decisões, mas ainda há muitas vozes fortes na sala pela proteção da Antártida”

Criada em 1978, a ASOC - uma coligação de ONG's para a Antártida - venceu a edição deste ano do Prémio Gulbenkian para a Humanidade. Em entrevista à Renascença, a diretora executiva da organização diz-se surpreendida com o Prémio Gulbenkian para a Humanidade que recebeu este ano das mãos do júri presidido por Angela Merkel. A decisão é justificada pelo reconhecimento do trabalho desta organização na proteção de uma das regiões do mundo mais sensíveis às alterações climáticas. Claire Christian encara a distinção como uma oportunidade para investir mais na gestão ambientalmente responsável.

Qual a importância deste prémio para o vosso trabalho?

Este prémio é uma oportunidade incrível. Ficámos totalmente surpreendidos e emocionados. O clima global neste momento é muito difícil para as questões ambientais. Há tantas outras coisas a ocupar a atenção das pessoas, e ter esta oportunidade não só de partilhar a nossa mensagem e de alargar o trabalho que estamos a fazer, mas também - espero - de chegar a novos públicos e partilhar a nossa paixão pela proteção da Antártida, é realmente uma oportunidade incrível para nós.

Tem alguma ideia de como vão usar o dinheiro do Prémio, de 1 milhão de euros?

Temos uma ideia. Ainda estamos a trabalhar nisso, mas há alguns projetos em que já há algum tempo queríamos investir mais, mas não conseguimos. O prémio vai ajudar-nos a melhorar a gestão do turismo na Antártida, a falar mais sobre as alterações climáticas e os seus efeitos na Antártida. Além disso, ajudará a alargar a nossa campanha para a criação de áreas marinhas protegidas no Oceano Antártico.

Quais são as principais prioridades da ASOC neste momento?

Somos a principal ONG ambientalista que participa nas reuniões de governação da Antártida, incluindo a Reunião Consultiva do Tratado da Antártida e as reuniões da Comissão para a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos da Antártida. O nosso principal papel é representar a sociedade civil ambiental global nestas reuniões. Isto significa que, quando os países presentes discutem o tipo de políticas desejam implementar para a Antártida, estamos lá para incentivar e defender proteções ambientais mais estritas.

Isto é algo que levamos muito a sério, pois são negociações difíceis. Muitas vezes, é muito fácil não pressionar para o estatuto máximo, porque é difícil fazer com que as pessoas concordem com novas políticas mais estritas, especialmente em matéria ambiental. O nosso papel é garantir que estes países cumprem as suas obrigações.

Uma das principais discussões em termos de áreas marinhas protegidas (AMP) centra-se nas restrições da proteção. Há um apelo a alguma flexibilidade para não ser tão estrita, mas protegendo ao mesmo tempo. A Antártida precisa mesmo da proteção mais rigorosa?

É importante falar sobre o que significa uma proteção estrita. Muitas organizações ambientais defendem a proteção de 30% do oceano até 2030. Isto ainda deixa 70% do oceano. Claro que queremos que as atividades sejam bem geridas nesses 70%, mas 30% não é uma quantidade enorme, especialmente na Antártida [sobretudo em locais] onde algumas das AMP foram propostas e onde atualmente não há pesca. Não estamos a deslocar nenhuma pesca e ainda há 70%, como já disse.

Penso também que a razão pela qual a proteção estrita é importante é que a ciência mostra que é a mais eficaz. Pensamos nas AMP como uma apólice de seguro. Podemos errar na gestão da pesca nestes 70% de oceano. Podemos causar problemas que levem ao declínio das populações de peixes, mas estes 30% são a nossa garantia de que as populações permanecem intocadas e saudáveis e o ecossistema continua a funcionar sem interferência humana.

As AMP são boas para a proteção da natureza, mas também são boas para nós, porque há muitos exemplos na história da humanidade de épocas em que pensávamos que sabíamos o que fazer e, depois, tivemos um resultado negativo para o ambiente. E precisamos do ambiente para sobreviver.

Isso significa que a pesca ilegal não é um problema assim tão grande na Antártida?

A pesca ilegal diminuiu significativamente. O que mais nos preocupa hoje é gerir de forma adequada o crescimento da pesca, porque uma das maiores e mais rápidas pescarias é a do krill na Península Antárctica. Há muito krill por toda a Antártida, mas a pesca é muito concentrada e há uma sobreposição significativa com os locais de alimentação dos animais. Existe um risco enorme de que a pesca se aproprie da fonte local de alimento para estes animais. E eles não podem necessariamente viajar milhares de quilómetros para encontrar mais krill. Eles precisam que o krill esteja disponível onde estão. Precisamos de garantir que a pesca é gerida adequadamente para que não tenha impacto no ecossistema.

Mas têm sinais de alguma oscilação em termos de capturas de krill, de país para país?

Sim, diferentes países pescam de forma diferente e em diferentes áreas. O krill também varia muito em termos de localização. As populações de krill podem aumentar e diminuir muito rapidamente. Sabemos que o krill é muito sensível às alterações climáticas.

Qual a gravidade da intrusão geopolítica na Antártida?

Ela existe sempre. O Tratado da Antártida foi assinado em 1959, durante a Guerra Fria, e tanto os EUA como a URSS estiveram envolvidos. Portanto, historicamente, existe o precedente de deixar de lado conflitos geopolíticos maiores para poder fazer algo de bom na Antártida. As pessoas reconhecem o valor de manter a Antártida como um lugar pacífico para a atividade científica e a proteção ambiental. Obviamente, temos a Ucrânia e a Rússia no mesmo sistema, com uma voz igual na tomada de decisões, mas também temos dois países em guerra entre si. Torna-se difícil deixar isso de lado. Há muita coisa a acontecer no mundo, entre muitos conflitos globais, não necessariamente militares, discussões sobre economia e sobre isto e aquilo. Portanto, sim, [a geopolítica] entra aqui. Mas a maioria das pessoas, diplomatas e cientistas que participam no sistema do Tratado da Antártida, está firmemente empenhada na cooperação internacional e acredita na proteção da Antártida. E mesmo quando é difícil e há alguns países a bloquear a tomada de decisões, há muitas vozes na sala que são muito fortes na proteção da Antártida. E isso é um aspecto positivo.

Diria que há contaminação política na comunidade científica?

Há sempre alguma[contaminação]. Muitos dos países que fazem parte do Tratado da Antártida estão a fazer ciência incrível, que usamos para defender políticas para a Antártida. Mas isso ainda não significa necessariamente que alguém tome alguma atitude. E muitos destes países são também participantes no Acordo de Paris e na Comissão para a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos da Antártida.

Os seus cientistas estão a fazer um trabalho que mostra o quão drasticamente estamos a mudar o clima e como isso está a afetar a Antártida. No entanto, não estão a agir para reduzir as suas próprias emissões, embora venham a estas reuniões do Tratado da Antártida e observando os impactos dramáticos das alterações climáticas. Adoraria que houvesse uma linha direta entre a comunidade científica e os decisores políticos, mas infelizmente nem sempre é assim.

O New York Times publicou ontem um artigo sobre a Antártida e a forma como os EUA se estão a retirar do território. Quão grave é esta situação?

Os EUA têm tido uma enorme presença na Antártida desde o início. São um dos signatários originais do Tratado da Antártida. Fazem muita ciência antártica e de alta qualidade. Os EUA foram um dos co-proponentes da Área Marinha Protegida do Mar de Ross, a maior área marinha protegida do mundo - embora possa existir outra um pouco maior, mas na altura em que foi criada era a maior do mundo em alto mar - o que foi um grande feito.

[A retração dos EUA] será uma perda enorme. Financiam muito a ciência antárctica, e a redução deste apoio financeiro reduzirá a nossa capacidade de compreender as mudanças que estão a ocorrer na Antártida. Isto terá um efeito generalizado noutras missões, não apenas nas dos EUA. Há muita cooperação científica entre programas científicos. Por isso, quando um programa se retira, isso tem impacto nos outros, mas acho que também é bom lembrar que há muitos países que realizam investigação científica na Antártida e não há nada que os impeça de continuar a fazê-lo, se os EUA se retirarem. De facto, alguns países estão a aumentar os seus orçamentos para a ciência antárctica. É uma pena que certas colaborações sejam afetadas, mas ainda há cerca de 20 outros países que podem colaborar e fazer coisas incríveis.

Com este cenário geopolítico, diria que o Tratado da Antártida é ainda uma ‘rocha sólida’ em termos de ciência, diplomacia e de debate sobre a soberania na Antártida?

O Tratado da Antártida resistiu ao teste do tempo e tem sido muito sólido durante muitos anos. Algo realmente importante sobre o Tratado e todos os acordos dentro do sistema do Tratado da Antártida é que estes estão muito focados na proteção ambiental. Quando foram criados e ratificados, estavam à frente do seu tempo e ainda têm as ferramentas e disposições de que os países necessitam hoje para tomar boas decisões ambientais. Portanto, mesmo que em 1991 não estivéssemos a falar das mesmas questões de que hoje falamos em termos de ambiente, a redação destes acordos ainda tinha o suficiente para ser aplicável hoje. E tem as ferramentas políticas necessárias para lidar com as nossas preocupações ambientais atuais.

O que penso que talvez não estejamos a acompanhar é o espírito de querer fazer algo ousado pela Antártida. Há alguns países que ainda apoiam isso, mas obviamente isso não é partilhado por todos os países, porque não conseguimos chegar a um consenso. Este é o verdadeiro problema: o Tratado é forte, e penso que mesmo os países que não apoiam algumas políticas de proteção ambiental ainda estão empenhados no Tratado da Antártida. Isso é muito positivo, especialmente porque, numa altura de tanto caos global, seria fácil as pessoas dizerem: "vamos esquecer isto".

Mas o Tratado parece ser forte e ninguém falou em deixá-lo ou fazer algo fora do sistema de tratados. Por isso acho que isto é realmente positivo. Só precisamos de ter a certeza de que estamos realmente a tomar decisões e não apenas a ir a reuniões todos os anos, ficando sentados numa sala a falar uns com os outros.

Qual é o mais recente e impressionante indicador que tem dos efeitos das alterações climáticas na Antártida?

É difícil dizer. Talvez seja a subida do nível do mar na Antártida, pelo degelo que está a contribuir para isso. O facto de isto estar a acelerar é provavelmente o ponto com que todos se devem preocupar mais, porque mesmo uma pequena subida do nível do mar é suficiente para afetar uma cidade costeira. E a Antártida tem 57 metros. Mesmo alguns centímetros de subida do nível do mar podem causar novas inundações. Portanto, ao não tomarem medidas para travar hoje esta subida, os nossos líderes estão basicamente a dizer a milhões de pessoas que vivem em cidades costeiras de todo o mundo que estão a consigná-las ou a comprometê-las a ficarem nas suas casas que serão afetadas e possivelmente destruídas.

As temperaturas da superfície estão a subir?

Sim, algumas partes da Antártida são as de aquecimento mais rápido do planeta. E também estamos a ver o efeito disso, mesmo que localmente. Houve uma onda de calor aqui na Europa e em todo o mundo, porque o planeta funciona como um sistema. Falamos sobre oceanos, mas na verdade existe apenas um oceano global. E quando se interrompe, especialmente uma etapa tão importante deste sistema oceânico, a Antártida - que é como ‘o frigorífico do mundo’ - veremos impactos em todos os lugares.

Qual a importância destas leis que a ONU está a discutir, como o Tratado do Alto Mar? Algumas vozes não estão satisfeitas com a ligação entre o oceano e as alterações climáticas, sobretudo em relação à COP 30 no Brasil.

O Tratado do Alto Mar foi um bom passo. Parte da razão deste Tratado é abordar a fragmentação ou divisão das diferentes organizações. Há uma que gere as pescas numa região e outra organização que gere o transporte e a poluição dos navios na mesma zona. Temos todas estas organizações diferentes, mas o problema é que a natureza não funciona desta forma, não está dividida em pequenos pedaços. Portanto, penso que o Tratado do Alto Mar é um bom passo para tentar abordar isto e tentar fazer com que estas organizações trabalhem em conjunto, em vez de se concentrarem apenas no seu próprio pequeno pedaço do mundo.

Mas, mais uma vez, ainda não sabemos se os cérebros humanos já compreenderam esta ideia de olhar para o panorama geral como um sistema oceânico e não esta ou aquela Zona Económica Exclusiva. O que acontece numa parte do oceano, como na Antártida, é exportado para o resto do mundo.