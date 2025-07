Angela Merkel: Proteção do clima é "mais importante que nunca"

A antiga chanceler alemã Angela Merkel alertou esta quarta-feira que a proteção do clima e dos recursos naturais é "mais importante do que nunca", até porque podem estar em causa os fundamentos da vida humana no planeta.

Numa altura de guerras e conflitos, em que as prioridades mudam e a sustentabilidade e o clima podem parecer "fora de moda", a verdade é que a defesa do clima e dos recursos tem de ser abordada e prosseguida de forma consistente desde já, disse Angela Merkel na entrega do Prémio Gulbenkian para a Humanidade 2025 à organização Coligação para a Antártida e o Oceano Austral (ASOC, na sigla original em inglês), pelo seu trabalho na proteção de "um dos mais cruciais e frágeis ecossistemas do mundo e na preservação de um dos territórios mais remotos do planeta".

"Se as consequências negativas das alterações climáticas continuarem com a mesma intensidade que até agora, os fundamentos da nossa vida na Terra serão postos em causa - independentemente de outras crises", afirmou Angela Merkel, que preside ao júri do Prémio, criado em 2019 para homenagear pessoas, organizações e projetos da área da proteção do clima.

Lembrando os recordes de calor registados na Europa na semana passada, Merkel alertou que as consequências das alterações climáticas são cada vez mais visíveis.

Num ano em que foram apresentadas 212 candidaturas ao Prémio por 115 países, Angela Merkel disse que a escolha da ASOC visa chamar a atenção para uma região que "desempenha um papel essencial no combate às alterações climáticas".