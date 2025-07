​Ataque aéreo israelita mata 10 crianças em Gaza

Um ataque aéreo israelita matou dez crianças e seis adultos esta quinta-feira (10), junto a um centro médico em Deir al-Balah, na zona central da Faixa de Gaza, segundo informaram as autoridades de saúde locais. O incidente ocorre num momento em que prosseguem, sem avanços imediatos, as negociações para um cessar-fogo.

Imagens verificadas do local mostram os corpos de mulheres e crianças em poças de sangue, entre pó e gritos. Num dos vídeos, vêem-se várias crianças imóveis numa carroça.

“Ela não fez nada, era inocente, juro. O sonho dela era que a guerra acabasse hoje para poder voltar à escola”, disse Samah al-Nouri, sentada junto ao corpo da filha. “Ela só estava a receber tratamento numa unidade médica. Porque é que as mataram?”

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o alvo do ataque foi um militante envolvido na ofensiva do Hamas de 7 de Outubro de 2023. O exército declarou estar ciente de relatos sobre civis feridos e informou que o incidente está a ser analisado.

O bombardeamento em Deir al-Balah ocorre enquanto decorrem negociações entre Israel e o Hamas, com mediação do Qatar, para um cessar-fogo de 60 dias que incluiria a libertação de reféns — com vista a alcançar uma trégua mais duradoura.

Apesar dos esforços diplomáticos, um alto responsável israelita afirmou na quarta-feira que não se espera um acordo antes de uma a duas semanas. Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, mostrou-se mais otimista esta quinta-feira: “Penso que estamos mais próximos de um acordo do que estivemos em muito tempo”, declarou durante a cimeira da ASEAN, na Malásia.

Desde que Israel retomou a ofensiva militar em Março, após um cessar-fogo falhado, centenas de palestinianos — muitos deles civis — foram mortos. A pressão sobre os poucos hospitais ainda operacionais tem sido crescente.

A falta de combustível ameaça gravemente o funcionamento de incubadoras na unidade neonatal do hospital al-Shifa, em Gaza. “Somos obrigados a colocar quatro ou cinco bebés prematuros numa só incubadora”, disse o diretor do hospital, Dr. Mohammed Abu Selmia, acrescentando que muitos recém-nascidos se encontram em estado crítico.

Conversações em impasse

O presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se esta semana com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para discutir a situação em Gaza, num momento em que surgem sinais de um possível acordo mediado por Washington.

De acordo com um responsável israelita que acompanhou Netanyahu, Israel pretende usar o eventual cessar-fogo para negociar uma trégua permanente que obrigue o Hamas a desarmar-se. Caso o grupo recuse, “prosseguiremos” com a operação militar, disse a fonte sob anonimato.

Por sua vez, um representante palestiniano classificou as conversações em Doha como estando “em crise”, alertando que permanecem divergências fundamentais — incluindo sobre a possível permanência de tropas israelitas em Gaza após o cessar-fogo.

O anterior cessar-fogo, alcançado em Janeiro, não conduziu a um acordo permanente, e Israel retomou os ataques dois meses depois, suspendendo toda a ajuda humanitária e ordenando a evacuação do norte do enclave.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, a campanha militar israelita já provocou mais de 57.000 mortos. A ofensiva devastou grande parte do território e obrigou a maioria da população a abandonar as suas casas.

O ataque do Hamas de 7 de Outubro de 2023 resultou em cerca de 1.200 mortos em território israelita e na captura de cerca de 250 reféns, de acordo com autoridades de Israel.

A violência também se agravou na Cisjordânia ocupada. Esta quinta-feira, um israelita foi morto por dois militantes palestinianos num centro comercial, que foram posteriormente abatidos pela polícia. Noutro incidente separado, um palestiniano foi morto após esfaquear e ferir um soldado israelita, segundo o exército.