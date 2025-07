Estados Unidos sancionam relatora da ONU crítica da atuação de Israel em Gaza

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira sanções contra Francesca Albanese, relatora especial das Nações Unidas para os direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados, acusando-a de promover iniciativas “ilegítimas e vergonhosas” para responsabilizar líderes israelitas e norte-americanos junto do Tribunal Penal Internacional (TPI).

A decisão foi tornada pública pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que justificou as sanções com o papel da relatora nos apelos a processos internacionais contra autoridades e empresas ligadas a Israel.

“Hoje estou a impor sanções a Francesca Albanese pelos seus esforços ilegítimos e vergonhosos para impulsionar ações do TPI contra responsáveis, empresas e executivos dos EUA e de Israel”, disse Rubio.

Francesca Albanese, jurista italiana e académica, tem defendido no Conselho de Direitos Humanos da ONU a imposição de um embargo de armas a Israel, bem como o corte de laços comerciais e financeiros com o país, que acusa de levar a cabo uma “campanha genocida” em Gaza.

Num relatório recente, Albanese identificou mais de 60 empresas alegadamente envolvidas no apoio a colonatos israelitas e operações militares em Gaza. O documento apelava ao fim de todas as transações com Israel e à responsabilização legal dos executivos envolvidos por possíveis violações do direito internacional.

As posições da relatora geraram críticas de Israel, que enfrenta processos no Tribunal Internacional de Justiça por alegado genocídio e no TPI por supostos crimes de guerra. Telavive rejeita as acusações, insistindo que as ações militares em Gaza são uma resposta de legítima defesa após o ataque do Hamas em Outubro de 2023.