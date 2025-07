Ex-Presidente da Coreia do Sul regressa à prisão

O antigo Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, regressou esta quinta-feira a uma cela solitária na prisão, onde lhe foi servida uma refeição básica, depois de o Ministério Público ter obtido um novo mandado de detenção relacionado com a sua tentativa de instaurar a lei marcial no ano passado.

A decisão do Tribunal Distrital Central de Seul de aprovar o mandado reforça a investigação conduzida pelo procurador especial, que analisa se a atuação de Yoon, em dezembro, configura obstrução da justiça e abuso de poder.

Em comunicado, o tribunal justificou a concessão do mandado com receios de que Yoon pudesse destruir provas, determinando o seu regresso ao Centro de Detenção de Seul — onde já tinha estado detido durante 52 dias, antes de ser libertado há quatro meses por questões de ordem técnica.

Após a sua libertação, Yoon regressou ao apartamento de 164 metros quadrados, localizado numa zona de luxo da capital, onde vivia com a esposa e 11 animais de estimação (entre cães e gatos). De acordo com uma declaração patrimonial oficial, o casal tem um património estimado em 7,5 mil milhões de won (cerca de 4,67 milhões de euros).

Agora, no entanto, o ex-Presidente encontra-se numa cela solitária de apenas 10 metros quadrados, obrigado a vestir um uniforme caqui de duas peças e a dormir num colchão dobrável colocado no chão, sem acesso a ar condicionado, segundo um responsável do estabelecimento prisional e relatos da comunicação social.

Com o país a enfrentar uma vaga de calor, Yoon terá apenas um pequeno ventilador elétrico, que se desliga durante a noite, afirmou Park Jie-won, deputado da oposição e ex-recluso do mesmo centro, num programa de entrevistas transmitido no YouTube.

Segundo outro responsável prisional, o pequeno-almoço servido aos detidos esta quinta-feira consistiu em batatas cozidas e pequenos pães de queijo.

O político conservador enfrenta acusações criminais de insurreição relacionadas com o decreto de lei marcial — um crime que, segundo a legislação sul-coreana, pode ser punido com prisão perpétua ou mesmo a pena de morte.

Yoon falha audiência em tribunal

Horas depois de regressar à prisão, realizou-se uma audiência no âmbito do julgamento por insurreição, mas Yoon não esteve presente. De acordo com a agência Yonhap, os advogados do antigo presidente alegaram motivos de saúde para justificar a sua ausência.

Yoon foi destituído do cargo em Abril pelo Tribunal Constitucional, que confirmou a decisão do parlamento de o afastar, após a controversa tentativa de declarar a lei marcial — um episódio que abalou o país e originou vários meses de instabilidade política.

A equipa de procuradores especiais iniciou a investigação logo após a eleição do novo presidente, Lee Jae Myung, em junho, tendo entretanto alargado o inquérito a outras possíveis infrações por parte de Yoon.

Com mais de 200 procuradores e investigadores, a equipa prepara-se agora para acelerar o processo, que inclui averiguar se o antigo Presidente prejudicou os interesses do país ao aumentar deliberadamente as tensões com a Coreia do Norte.

Yoon deverá ser interrogado esta sexta-feira. A sua mulher e a equipa de advogados foram notificados da sua detenção por carta, informou Park Ji-young, adjunta do procurador especial, numa conferência de imprensa.

O presidente da Assembleia Nacional, Woo Won-shik, afirmou que a detenção de Yoon é essencial para esclarecer a verdade sobre a crise da lei marcial e restaurar a democracia. "Ninguém está acima da lei", escreveu Woo numa publicação no Facebook.

Na audiência de quarta-feira sobre o mandado de detenção, Yoon compareceu de fato azul-escuro e gravata vermelha, mas recusou responder às perguntas dos jornalistas. Os seus advogados rejeitam todas as acusações, considerando o pedido de detenção uma medida precipitada e injustificada.

Segundo os media locais, mais de mil apoiantes de Yoon manifestaram-se nas imediações do tribunal na quarta-feira, empunhando bandeiras e cartazes com o nome do ex-presidente, sob temperaturas a rondar os 35 graus Celsius.

O Ministério Público justificou o pedido de detenção adicional com o risco de fuga por parte de Yoon.