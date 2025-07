​Hamas vs. Israel: entre o otimismo e a cautela sobre a possibilidade de um acordo

Segundo informações da imprensa israelita, o Catar transmitiu a Israel a mensagem de que o Hamas já prepara os reféns israelitas para a libertação.

Ainda de acordo com oficiais do Catar, o próprio Hamas já estaria a se preparar para o cessar-fogo.

Dustin Stewart, assistente do Enviado para Assuntos de Reféns do governo dos Estados Unidos, disse em conversa com familiares dos reféns israelitas que há pressão contínua por parte de Washington sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Estamos a conversar com Bibi (alcunha do PM israelita) de forma muito clara; ele precisa buscar um acordo agora e ser flexível sempre que possível".

Ainda durante a reunião com os familiares dos reféns, Stewart reforçou a posição de Trump: o presidente norte-americano quer o fim da guerra.

O Hamas divulgou um comunicado curto em que diz concordar com a libertação de dez reféns israelitas como parte do processo de negociação em curso em Doha, no Catar.

Mas, ainda segundo o Hamas, as questões fundamentais seguem em discussão: a entrada de ajuda humanitária, a retirada de Israel da Faixa de Gaza e garantias para um cessar-fogo permanente.

Ou seja, não fica claro na declaração quando esses reféns serão libertados ou se o Hamas apenas está a confirmar o próprio plano de cessar-fogo que está a ser negociado.

Esse plano determina mesmo a libertação de dez dos 20 reféns israelitas que ainda estão vivos e são mantidos em cativeiro pelo Hamas há mais de 640 dias.

Ao mesmo tempo, um alto funcionário israelita disse em Washington que o acordo de cessar-fogo que está em negociação pode ser alcançado num prazo entre uma e duas semanas, não nos próximos dias.

Ele disse ainda que, durante o cessar-fogo, com duração de 60 dias, Israel vai propor ao Hamas uma trégua permanente. Mas, para isso acontecer, será preciso que o grupo palestiniano aceite se desarmar.

Este oficial afirma que, caso o Hamas não aceite essa condição, Israel vai seguir em frente com a operação militar.