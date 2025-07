​Lula devolve carta de Trump com anúncio de tarifas

O gesto diplomático de devolver a carta de Trump aconteceu após a convocação, pela segunda vez no mesmo dia, do encarregado de negócios dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Durante a reunião, a embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária para Europa e América do Norte do Itamaraty, informou Escobar que o presidente Lula não aceitaria a carta — publicada de forma informal por Trump na rede social Truth Social, antes de ser oficialmente entregue. Essa atitude foi considerada “pouco ortodoxa” no meio diplomático.

Um dos motivos da audiência foi para averiguar se a carta era autêntica, o que Escobar confirmou.

Escorel classificou o conteúdo como “ofensivo”, afirmando que o documento continha “afirmações não verídicas” sobre o Brasil e “erros factuais” em relação à relação comercial entre os dois países. Um dos exemplos citados foi a alegação de Trump sobre um suposto défice comercial dos EUA com o Brasil — quando, na realidade, os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial com o país sul-americano.

Lula reúne ministros e governo promete retaliação

Um dia depois da devolução da carta, Lula da Silva convocou uma reunião com ministros para esta quinta-feira (10) para discutir a reação do governo brasileiro à decisão de Trump de impor uma taxa aduaneira de 50% sobre todas as importações originadas do Brasil.

Segundo o gabinete da Casa Civil, será criado um grupo de trabalho interministerial para formular a resposta brasileira à medida. Lula já se tinha reunido com ministros na noite de quarta-feira e, numa publicação nas redes sociais, prometeu que as tarifas unilaterais serão respondidas com medidas recíprocas.

Na carta enviada na quarta-feira – e publicada antecipadamente na rede Truth Social – Trump justificou a decisão alegando “tratamento injusto” ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta um julgamento no Supremo Tribunal Federal do Brasil sob acusações de tentar articular um golpe para impedir a posse de Lula em 2023.

Os Estados Unidos são atualmente o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. A balança comercial é uma das poucas em que o Brasil registra superávit frente à maior economia do mundo — fator que pode explicar, em parte, o impacto potencial da medida.

Especialistas alertam que as tarifas poderão afetar diretamente os preços de alimentos nos EUA, uma vez que o Brasil é um dos principais exportadores de café, sumo de laranja, açúcar, carne bovina e etanol para o mercado norte-americano.