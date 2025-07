Netanyahu diz a famílias que lista de reféns libertados depende do Hamas

A Renascença apurou que autoridades de saúde e da defesa de Israel procuram cruzar informação com o objetivo de compreender o melhor possível as condições físicas dos 20 reféns vivos. Para isso, além de dados recolhidos pelos serviços de Inteligência, têm sido considerados os relatos de reféns já libertados.

Familiares dos reféns têm manifestado revolta face à incapacidade do governo em alcançar um acordo que permita a libertação de todos de uma só vez.

De acordo com a proposta do governo norte-americano, inicialmente dez dos 20 reféns israelitas ainda vivos serão libertados , sendo que oito deverão sair na primeira semana da trégua . Os outros dois serão libertados dez dias antes do fim do cessar-fogo, que terá uma duração de 60 dias.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reuniu-se esta quinta-feira com familiares dos reféns israelitas em Washington e revelou que será o Hamas a decidir quais dos cidadãos israelitas mantidos em cativeiro há mais de 640 dias serão libertados durante o período de cessar-fogo.

Durante o encontro com parte dos familiares, Netanyahu reiterou que "não permitirá que o Hamas permaneça na Faixa de Gaza" e que garante "que todos, até ao último refém, sairá (de Gaza)".

"Há questões sobre as quais não posso falar convosco, que estão a ser tratadas em silêncio e não partilharei porque devem manter-se em segredo. Já estamos no caminho certo. Há progressos, mas levará mais algum tempo. Sejam pacientes", afirmou o primeiro-ministro israelita no mesmo encontro.

Ruby Chen, pai do soldado morto Itay Chen, luta para que o corpo do filho seja devolvido pelo Hamas e possa, finalmente, ser enterrado. Esteve presente na reunião com Netanyahu e relatou a sua frustração ao portal israelita Ynet.

"Estivemos sentados pouco mais de meia hora e tentámos fazer-lhe perguntas. Perguntámos quando será libertado o último refém. E, infelizmente, ele não tem uma resposta", disse.