Paul Krugman acusa Trump de proteger ditadores (e em particular Bolsonaro) com tarifas

O economista norte-americano Paul Krugman classificou, esta quinta-feira, como "perversa e megalomaníaca" a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros.

A medida, anunciada na quarta-feira, suscitou críticas duras por parte do prémio Nobel da Economia, que considera tratar-se de uma tentativa de proteger Jair Bolsonaro.

Numa publicação na rede Substack, com o título Trump’s Dictator Protection Program – Using tariffs to fight democracy, Krugman acusa Trump de querer "usar tarifas para ajudar outro aspirante a ditador", referindo-se ao ex-presidente brasileiro.

“Trump mal finge que há uma justificação económica para esta ação. Trata-se claramente de punir o Brasil por julgar Jair Bolsonaro”, escreveu o economista.

Na publicação, Krugman recorda a invasão do Capitólio em 2021 por apoiantes de Trump, após a sua derrota frente a Joe Biden, sublinhando que "isso soa familiar", numa referência à tentativa de golpe atribuída a Bolsonaro.

Segundo o Nobel de Economia de 2008, “se ainda pensava que os Estados Unidos estavam entre os ‘bons da fita’, esta decisão deve esclarecer de que lado estamos hoje em dia”.

A crítica surge após Trump ter justificado publicamente a sua decisão com a necessidade de defender Bolsonaro, que considera alvo de uma "caça às bruxas".

Numa mensagem dirigida ao governo brasileiro, Trump afirmou: “A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado durante o seu mandato, é uma vergonha internacional”.