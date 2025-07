Quase 80% dos europeus viram TV ou vídeos online em 2024

Ver televisão ou vídeos foi a atividade cultural mais comum entre os utilizadores de Internet na União Europeia em 2024, com 79% a indicarem ter consumido este tipo de conteúdos online, indica um inquérito do Eurostat publicado esta quinta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A leitura de notícias em sites, jornais ou revistas digitais foi referida por 70% dos utilizadores, seguindo-se a audição ou descarregamento de música (65%) e a prática de jogos ou descarregamento dos mesmos (34%).

Os países com maior proporção de utilizadores a ver televisão ou vídeos online foram os Países Baixos e a Finlândia (ambos com 96%) e Chipre (94%). Por outro lado, as percentagens mais baixas registaram-se na Roménia (44%), Bulgária (55%) e Eslováquia (63%).

No que respeita à leitura de notícias online, os valores mais elevados surgiram na Chéquia (91%), Finlândia (90%) e Chipre (89%). As percentagens mais reduzidas observaram-se na Roménia (50%), França (56%) e Itália (62%).

Em relação às compras online de bens e serviços culturais, 36% dos utilizadores de Internet na UE afirmaram ter realizado este tipo de aquisições em 2024.

As subscrições destacaram-se, com 30% dos utilizadores a aderirem a serviços de streaming de filmes, séries ou desporto e 21% a optarem por serviços de música.

Um quarto dos utilizadores (25%) adquiriu bilhetes para eventos, enquanto 16% compraram livros, jornais ou revistas em formato físico. Em contraste, apenas 7% compraram e-books ou audiolivros.

Outros tipos de compras incluíram o descarregamento pago de software (11%), jogos (10%) e a aquisição de suportes físicos de música, filmes ou séries (6%).