Starmer e Macron anunciam plano "um por um" para reencaminhamento de migrantes

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciaram esta quinta-feira um conjunto de acordos bilaterais centrados no controlo da migração.

Entre os anúncios de destaque está um novo plano piloto de reencaminhamento de migrantes em situação irregular, que prevê um modelo de “um por um”.

O Reino Unido compromete-se a enviar para França migrantes sem documentação que atravessem o Canal da Mancha em pequenas embarcações, recebendo em troca igual número de requerentes de asilo com laços familiares em solo britânico.

“Pela primeira vez, migrantes que cheguem em pequenas embarcações serão detidos e devolvidos a França de forma célere”, disse Keir Starmer. “Isto mostrará a outros que a tentativa será em vão.”

Apesar do anúncio, o acordo está ainda sujeito a revisão legal e consulta com a Comissão Europeia e os Estados-membros da UE.

O plano prevê inicialmente cerca de 50 reencaminhamentos por semana, ou seja, 2.600 por ano, valor muito inferior aos mais de 35 mil chegados registados no ano passado.

Até ao momento, mais de 21 mil pessoas chegaram ao Reino Unido por via marítima em 2025, um número recorde para este período do ano. Dentro do próprio Partido Trabalhista, há reservas quanto à eficácia da medida.

“Estou céptico de que esta seja a solução”, afirmou o deputado Fabian Hamilton.

No domínio da defesa, os dois líderes comprometeram-se a intensificar a cooperação bilateral.

Foi decidido que Paris acolherá, durante o primeiro ano, o novo quartel-general da “Coligação das Vontades”, um grupo de países que se prepara para apoiar a Ucrânia no pós-conflito. Londres assumirá a sede no segundo ano.

“Apoiar a Ucrânia não é apenas o correcto, é essencial para garantir segurança interna”, afirmou Starmer.

Ambos os países anunciaram ainda a aquisição de mais mísseis de cruzeiro Storm Shadow, utilizados pela Ucrânia, e firmaram um novo acordo de cooperação nuclear.