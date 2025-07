Após quatro dias nos EUA, Netanyahu retorna a Israel sem acordo

Havia expectativas sobre anúncios importantes nos Estados Unidos da América. Depois de duas reuniões com o presidente Donald Trump e um encontro com familiares dos reféns israelitas, Netanyahu retorna a Israel sem resultados claros.

O primeiro-ministro deu entrevistas a meios da comunicação social norte-americana e despediu-se dos EUA com a declaração de que espera alcançar um acordo em mais alguns dias.

Novamente, o primeiro-ministro não deu entrevistas a jornalistas israelitas. Com exceção de um canal de TV que claramente o apoia, a maior parte dos veículos de Israel mantém abordagens críticas ao primeiro-ministro. Nem em Israel, nem quando está fora daqui, Netanyahu costuma se esquecer disso, preferindo manter distância dos jornalistas do país.

O encontro com os familiares dos reféns foi considerado dececionante. Netanyahu informou que será o Hamas que irá fazer a lista dos dez reféns a serem libertados ao longo de 60 dias de cessar-fogo. Também confirmou não ser possível obter um acordo no qual todos os 20 reféns israelitas sejam libertados de uma vez só.

Também não houve comunicados sobre desenvolvimentos regionais. Havia expectativa de que Trump e Netanyahu pudessem anunciar a expansão dos chamados Acordos de Abraão, nos quais mais países poderiam aderir ao processo de estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. Em 2020, Trump iniciou este ciclo quando fechou um acordo no qual os Emirados Árabes Unidos e Bahrein passaram a normalizar relações com Israel, num momento que marcou uma das principais conquistas internacionais de seu primeiro mandato.

Agora, ainda há a possibilidade de que a Síria venha a fazer o mesmo. A Renascença apurou que Israel e Síria já mantêm diálogos diretos, embora a possibilidade que mais ganha força neste momento seja a de uma relação inicialmente "mais fria", focada na estabilidade regional - uma espécie de pacto de não agressão.

Um oficial israelita em Washington revelou que um acordo com o Hamas deve ser alcançado entre "uma a duas semanas". Netanyahu disse que pretende que o cessar-fogo temporário com o Hamas passe a ser permanente, caso o grupo palestiniano aceite depor as suas armas. Se isso não acontecer, Israel pode vir a retomar os combates na Faixa de Gaza.