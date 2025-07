Bruxelas quer taxar grandes empresas para reforçar orçamento da UE

A Comissão Europeia está a preparar uma proposta para a criação de uma nova taxa anual dirigida a grandes empresas que operem na União Europeia, com um volume de negócios líquido superior a 50 milhões de euros, avança o “Financial Times” esta sexta-feira.

A medida visa reforçar o orçamento comunitário, que ultrapassa os 1 bilião de euros, através de fontes de receita próprias.

Segundo um documento preliminar da Comissão, a nova taxa, designada como “recurso próprio empresarial”, abrangeria todas as empresas com atividade no espaço europeu, independentemente da sua sede, e prevê um sistema de escalões, com contribuições mais elevadas para empresas com maiores receitas.

Além desta taxa, Bruxelas planeia apresentar outras propostas de financiamento, incluindo uma percentagem das receitas de impostos especiais sobre o tabaco, uma taxa sobre resíduos eletrónicos não reciclados e um encargo sobre encomendas de comércio eletrónico de longa distância, com impacto sobretudo nas importações provenientes da China.

“As exigências sem precedentes sobre o orçamento da UE, desde ambições em matéria de defesa até ao aumento dos encargos com juros da dívida, justificam uma abordagem mais arrojada”, defende Bruxelas no esboço da proposta.

A proposta será formalmente apresentada na próxima quarta-feira, juntamente com o plano de despesas do próximo orçamento plurianual da UE, e carece de aprovação unânime por parte dos Estados-membros para entrar em vigor.