EUA voltam a fornecer armas a Kiev

Os Estados Unidos retomaram os envios de armamento para a Ucrânia.

A decisão surge uma semana depois de o Pentágono ter ordenado a suspensão de parte dos fornecimentos, incluindo mísseis de defesa aérea e munições de precisão.

Segundo o governo norte-americano, a suspensão foi motivada por preocupações com os níveis de reserva dos próprios arsenais dos EUA. A pausa coincidiu com uma nova vaga de ataques russos, descrita como uma das mais intensas desde o início do conflito.

Na noite de quarta-feira, Kyiv foi alvo de um ataque russo de grande escala, que causou duas mortes e feriu 16 pessoas, de acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Durante o bombardeamento, seis mísseis balísticos conseguiram ultrapassar os sistemas de defesa, devido à escassez de mísseis Patriot norte-americanos.

O Presidente Donald Trump confirmou o reinício das entregas numa declaração aos jornalistas. “O Putin não está a tratar os seres humanos com dignidade. Por isso, estamos a enviar algumas armas defensivas, e eu já autorizei isso”, afirmou Trump.

A suspensão do apoio militar terá sido decidida pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, sem informar previamente a Casa Branca. A medida baseou-se numa recomendação do chefe de política do Pentágono, Elbridge Colby.

Trump tinha já prometido, no início da semana, que as entregas seriam retomadas em breve, garantindo que a ajuda a Kiev continuaria apesar das divergências internas sobre a gestão dos recursos militares.