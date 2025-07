António Costa lembra que tarifas "alimentam a inflação" e "criam incerteza"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu este sábado que a União Europeia permanece "firme, unida e pronta para proteger os seus interesses", face à intenção de tarifas de 30% pelos Estados Unidos, anunciadas pelo seu presidente, Donald Trump.

Nas redes sociais, Costa aponta que "tarifas são impostos" e que o livre mercado cria emprego e leva à prosperidade.

"As tarifas são impostos. Alimentam a inflação, criam incerteza e prejudicam o crescimento económico. Vamos continuar a construir fortes parcerias económicas por todo o mundo", escreveu o ex-primeiro-ministro português.

Este sábado, Trump anunciou também por via das redes sociais que irá impor tarifas de 30% sobre produtos do bloco europeu a partir de 1 de agosto, numa carta dirigida a Von der Leyen, com a data de sexta-feira - 11 de julho.

Em resposta, Von der Leyen indicou que se mostra disposta a negociar com os EUA, mas alerta que também "tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar" os seus interesses, "incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário".