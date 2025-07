Pelo menos dois desaparecidos em cheias na Catalunha

As cheias na Catalunha fizeram pelo menos dois desaparecidos ao final da tarde deste sábado, tendo sido registadas várias inundações e quedas de árvores na região de Barcelona.

Segundo os bombeiros da região autónoma da Catalunha, foram registadas duas pessoas desaparecidas em Cubelles, a cerca de 55 quilómetros a sul de Barcelona, que terão sido arrastadas pela elevação da água do rio Foix.

"A operação de busca foi dividida em vários setores, ao longo das margens do rio até a foz", referem as autoridades. No local estão 18 meios terrestres, um meio subaquático e um meio áereo.