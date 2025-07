Trump anuncia tarifas de 30% para a União Europeia e México a partir de 1 de agosto

12 jul, 2025 - 15:03 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

O presidente norte-americano Donald Trump decidiu este sábado impôr tarifas de 30% sobre as importações da União Europeia e do México. As taxas entram em vigor a partir de 1 de agosto. À semelhança de ocasiões anteriores, o anúncio foi feito na conta de Trump no Truth Social e segue-se a semanas de negociações que não resultaram num acordo comercial. “Tivemos anos para discutir a nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que precisamos de nos afastar destes défices comerciais de longo prazo, grandes e persistentes, gerados pelas suas políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais. A nossa relação, infelizmente, tem estado longe de ser recíproca”, escreveu Trump na carta dirigida à EU.

Trump emitiu novos anúncios de tarifas para vários países, incluindo Japão, Coreia do Sul, Canadá e Brasil, bem como uma tarifa de 50% sobre o cobre. A UE esperava chegar a um acordo comercial abrangente com os EUA para o bloco de 27 países, incluindo tarifas zero sobre os produtos industriais, mas meses de negociações difíceis levaram à percepção de que provavelmente terá de se contentar com um acordo provisório e esperar que algo melhor ainda possa ser negociado.