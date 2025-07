Agência de notícias do Irão afirma que Israel tentou matar Presidente do país

Segundo relato da agência Fars, um ataque israelita contra um prédio no oeste de Teerão em 16 de junho teria tido como alvo uma reunião onde estavam presentes várias autoridades do país. Além do Presidente Masoud Pezeshkian, também estariam no local o presidente do Parlamento e o chefe do Judiciário.

A agência Fars é vinculada à Guarda Revolucionária do Irão.

Ainda segundo este relato, o ataque teria características similares à operação que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em setembro de 2024, no bunker subterrâneo onde ele se encontrava no bairro de Dahieh, em Beirute.

Em Teerão, Israel teria disparado seis mísseis ou bombas contra as entradas e saídas do prédio de forma a bloquear as rotas de fuga e cortar o fluxo de ar. A energia elétrica também teria sido cortada. Tudo isso teria ocorrido nos andares inferiores do prédio.

Mas as autoridades iranianas teriam conseguido escapar por ume saída de emergência que havia sido preparada com antecedência.

Justamente durante a fuga, segundo este relato, o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, teria sofrido ferimentos leves nas pernas.

Há cerca de uma semana, o próprio Presidente do Irão afirmou que Israel tentou matá-lo. Essa afirmação ocorreu numa entrevista a Tucker Carlson, um apresentador e comentarista político norte-americano da ala conservadora e que tem posições bastante contrárias a Israel.

Nessa entrevista, o Presidente do Irão acusou Israel pela tentativa de assassinato e disse que não tem medo de se sacrificar pelo seu país.

A Renascença entrou em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel para obter uma posição sobre o assunto, mas, até ao momento, não obteve qualquer resposta.