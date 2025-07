Ataques israelitas durante a noite e manhã fazem 27 mortos em Gaza

Na cidade de Gaza, cinco palestinianos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos num ataque noturno contra uma casa no campo de Chati, enquanto outros dois ataques que atingiram casas causaram três mortos, incluindo uma criança, precisou o porta-voz.

De acordo com o porta-voz dessa organização de primeiros socorros, os ataques realizados antes do amanhecer e ao início da manhã atingiram residências e campos de deslocados, entre outros locais, escreve a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), que afirma que o exército israelita não comentou, para já, estas informações.

A organização de primeiros socorros Defesa Civil na Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 27 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em vários pontos do território durante a madrugada e manhã de hoje.

No campo de refugiados de Nousseirat, no centro do território, 10 pessoas morreram num ataque contra uma casa, e seis palestinos foram mortos pela manhã perto de um ponto de distribuição de água potável, em Nousseirat.

Outros três morreram num ataque ao campo de deslocados de Al-Mawassi, no sul do território.

Devido às restrições impostas à imprensa por Israel, que mantém Gaza sob cerco, e às dificuldades de acesso ao local, a AFP salvaguarda que não tem condições de verificar de forma independente os balanços e as afirmações das diferentes partes envolvidas no conflito que dura há 21 meses.