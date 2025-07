Cavernas no Brasil e um parque em Maputo. Que locais são agora Património Mundial da UNESCO?

São 26 os locais que foram este domingo incluídos na lista de Património Mundial da UNESCO e que incluem o Parque Nacional das Cavernas do Perauçu, em Minas Gerais, no Brasil, e o Parque Nacional de Maputo, em Moçambique.

O anúncio dos locais - 21 culturais, quatro naturais e um misto - foi feito a partir de Paris, durante a manhã e a tarde deste domingo durante uma reunião do Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura.

O parque em Minas Gerais é o 25.º local do Brasil a ser incluído na seleção do órgão da ONU, juntando-se a locais como as Cataratas do Iguaçu ou o centro histórico da cidade colonial de Ouro Preto.

Área protegida desde 1999, o parque integra uma superfície de 564 quilómetros quadrados de floresta baixa atravessada pelo rio Peruaçu, na zona norte do estado de Minas Gerais.