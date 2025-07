Duas mulheres mortas em tiroteio em igreja no Kentucky

Duas mulheres morreram este domingo num tiroteio numa igreja em Lexington, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, avança a Reuters.

O caso teve início por volta das 11h35 locais (16h35 em Lisboa), perto do aeroporto local, quando o suspeito do tiroteio atirou sobre um polícia e roubou um carro a cerca de 15 quilómetros, fugindo até à Igreja Batista de Richmond Road, onde começou a disparar sobre as pessoas na igreja.

Além das duas vítimas mortais, outros dois homens ficaram feridos, um deles em situação crítica, enquanto o suspeito foi morto pela polícia.

As autoridades estão ainda a investigar o motivo para o tiroteio, mas adiantou que há indícios de que o suspeito conheça algumas das pessoas naquela igreja.