"Israel não precisa dos judeus do Irão para espiar o país", diz pesquisador

Logo nos dias seguintes ao fim da guerra, o Irão prendeu 700 supostos agentes israelitas, muitos dos quais podem ser executados.

Os suspeitos foram acusados de planear o uso de drones de ataque, construir bombas, espionar instalações militares e passar informações a Israel.

Diante do quadro de perseguições e busca de culpados, a comunidade judaica do Irão procura manter perfil discreto. Os judeus do Irão têm uma relação com a região de cerca de 2.700 anos. Antes da Revolução Iraniana de 1979, quando foi instaurado o regime dos aiatolas, havia 80 mil judeus no país. Hoje há entre oito mil a dez mil judeus. Os contactos com o mundo exterior são raros. E os contactos entre os judeus do Irão e qualquer cidadão de Israel são proibidos pelo regime.

Mesmo pequena, a comunidade judaica iraniana é a maior do Médio Oriente fora de Israel.

Em Israel, vivem cerca de 250 mil judeus de origem iraniana.

Beni Sabti é pesquisador do Instituto de Segurança Nacional de Israel (INSS) e mora por aqui há 37 anos depois de sair do Irão. É um dos principais especialistas no assunto. Durante a guerra, foi presença constante em programas de televisão para ajudar os israelitas a entender o modo de pensamento das lideranças do país e também explicar a situação delicada dos judeus iranianos.