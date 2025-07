Macron anuncia plano para duplicar orçamento da Defesa até 2027

O presidente francês anunciou este domingo planos para aumentar os gastos militares, com a promessa de duplicar o orçamento militar até 2027 em relação ao que foi definido dez anos antes - antecipando a meta estabelecida em três anos, em relação ao original.

Em discurso a oficiais do exército, Emmanuel Macron defendeu que o aumento de gastos será pago pelo crescimento económico, com "mais atividade e mais produção". "No mundo que vivemos, para sermos livres, temos que ser temidos", afirmou, referindo que a " independência militar é inseparável de independência financeira".

A França tinha como objetivo duplicar o seu orçamento de Defesa de 2017 até 2030. Macron, por sua vez, promete agora atingir a meta até 2027.

O orçamento, que era de 32 mil milhões de euros em 2017, subirá para os 64 mil milhões de euros, com mais 3,5 mil milhões alocados para o próximo ano e outros 3 mil milhões para 2027.

Durante o discurso dirigido às Forças Armadas, na véspera da Festa Nacional Francesa, Macron evocou os "imperialismos e as potências de anexação", como a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, e lamentou que os Estados Unidos tenham "acrescentado uma espécie de incerteza".

"Nunca como hoje a paz no nosso continente dependeu tanto das nossas decisões atuais", disse, referindo que a ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial está cada vez mais fragilizada e, "como não há mais regras, prevalece a lei do mais forte".

Para Emmanuel Macron, a França necessita de "enfrentar muitos desafios para se manter livre, dona do seu destino".

Mais detalhes sobre o plano de defesa serão conhecidos na terça-feira, pelo primeiro-ministro francês, François Bayrou, durante a apresentação do plano orçamental para 2026.

No entanto, o documento poderá ser difícil de aprovar numa Assembleia Nacional dividida, com um maior gasto em Defesa a significar uma ameaça aos esforços de reduzir a dívida pública, que só este ano custará 62 mil milhões de euros.

Noutros países, o Reino Unido já anunciou que pretende aumentar o orçamento da Defesa em 2,5% do PIB até 2027 e até 3% no ano de 2029, enquanto a Alemanha fixou como meta os 3,5% do PIB até 2029 - o equivalente a 162 mil milhões de euros. A Polónia tem uma fatia maior do seu orçamento alocada, com 4,7% do PIB atualmente.