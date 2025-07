Mark Rutte vai a Washington para reunir-se com Donald Trump

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, inicia na segunda-feira uma visita de dois dias aos Estados Unidos para debater com a administração Trump as contribuições dos países membros da organização e a crise na Ucrânia, anunciou hoje a organização.

Rute, que se reunirá com Donald Trump e os secretários de Estado e da Defesa, Pete Hegseth e Marco Rubio, respetivamente, e ainda com membros do Congresso dos EUA, visitou Washington no final de abril para preparar a cimeira de Haia.

Para além da questão das quotas, recorde-se que Trump anunciou esta semana que vai fazer "uma declaração importante" sobre a Rússia na próxima segunda-feira, depois de semanas a manifestar o seu desencanto com a falta de vontade do seu homólogo russo, Vladimir Putin, em tentar chegar a um cessar-fogo com a Ucrânia.

A NATO também confirmou na passada sexta-feira que estava a coordenar esforços "urgentes" para comprar munições e defesas antiaéreas aos Estados Unidos e fornecê-las à Ucrânia, depois de Trump ter dito que Washington iria manter o apoio a Kiev através de compras da NATO.

"A Rússia continua a atacar maciçamente os civis ucranianos, o que é deplorável", afirmou Rutte, que pediu aos Estados-membros que "tomem medidas adicionais para fornecer à Ucrânia mais munições e defesas aéreas".