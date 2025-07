“Os russos estão a intensificar o terror”, diz Zelensky. Sete dias de ataques em grande escala na Ucrânia

“ Os russos estão a intensificar o terror contra cidades e comunidades para intimidar cada vez mais o nosso povo ”, escreve o Presidente ucraniano na Rede Social X, assinalando, no entanto, que “apesar dos planos de Moscovo, as forças de defesa aérea ucranianas têm obtido bons resultados”.

De acordo com Zelensky, os drones interceptores têm tido um desempenho particularmente bom, tendo sido “abatidos centenas de ‘shahed’ russo-iranianos na última semana”.

O Presidente ucraniano agradece “a todos os que estão dispostos a investir na proteção da vida e aos nossos guerreiros que salvaguardam os céus ucranianos” e diz que “os ‘Shahed’ são uma das formas da Rússia de prolongar a guerra”.

“Temos de neutralizar esta ameaça para poder avançar mais cedo com a diplomacia”, defende, esperando que sejam implementados “todos os acordos que reforçarão a nossa defesa”.

“Contamos com decisões firmes por parte dos Estados Unidos, da Europa, do G7 e de todos os nossos parceiros”, conclui.

Ucrânia diz ter matado autores da morte de coronel da SBU

Agentes dos serviços secretos russos foram mortos neste domingo, na região de Kiev, durante uma operação conduzida pela agência de inteligência ucraniana SBU. Eram suspeitos de terem assassinado a tiros, na semana passada, um coronel da própria SBU, segundo informou a Reuters.

No comunicado publicado na aplicação de mensagens Telegram, citado pela agência de notícias, a SBU afirmou acreditar que agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) estavam por trás do assassinato do coronel da SBU Ivan Voronych em Kiev na quinta-feira e que tentou detê-los este domingo.

A SBU disse ainda que duas pessoas eram suspeitas de terem matado Voronych, um homem e uma mulher, mas não informou quantos agentes suspeitos do FSB foram mortos no incidente deste domingo.