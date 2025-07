"Caça aos imigrantes." Oito detidos após confrontos com extrema-direita em Espanha

A polícia espanhola deteve oito pessoas após três noites de confrontos entre grupos de extrema-direita e migrantes norte-africanos numa localidade do sudeste do país, anunciou esta segunda-feira o governo espanhol.

Segundo testemunhou a Reuters, dezenas de jovens, alguns com o rosto coberto, lançaram garrafas de vidro e outros objetos contra a polícia de choque em Torre Pacheco na noite de domingo. As autoridades responderam com balas de borracha para conter os distúrbios.

A origem da tensão remonta a um ataque, na semana passada, a um homem com cerca de 60 anos, que ficou ferido e está a recuperar em casa. À estação LaSexta, a vítima, identificada pelos meios de comunicação como Domingo Tomás, relatou ter sido agredida por dois homens que falavam uma língua que não reconheceu, quando passeava num jardim de cemitério.