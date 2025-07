Confrontos entre drusos e beduínos aumentam temor de violência sectária na Síria

A tensão sectária na Síria voltou a aumentar. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização baseada na Grã-Bretanha que monitoriza o que ocorre na Síria, pelo menos 50 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em confrontos entre drusos e beduínos na região de Sweida, no sul do país.

Segundo o Observatório Sírio, os confrontos começaram depois de um comerciante druso ter sido roubado e sequestrado na estrada que liga a província a Damasco, a capital síria.

A partir deste evento, moradores de Sweida, região onde a maioria da população é drusa, passaram a prender figuras importantes da comunidade beduína.

Durante a tarde de segunda-feira, o Exército de Israel informou que atacou diversos tanques que, segundo o canal público israelita, estariam a caminho da região onde ocorrem os confrontos entre drusos e beduínos.

Uma fonte militar israelita disse ao portal Walla que o objetivo deste ataque foi impedir a movimentação de tanques para uma área onde o Exército de Israel não permite a entrada de forças militares sírias. A fonte admitiu que se trata de uma operação incomum, mas que faz parte do esforço para estabelecer limites no terreno em relação ao que Israel permitirá ou não que aconteça na região.

Desde a queda do regime do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, em dezembro do ano passado, Israel passou a se movimentar na Síria para impedir qualquer aproximação às fronteiras do território israelita.

Em maio deste ano, Israel atacou as proximidades do palácio presidencial da Síria, em Damasco. A ação foi divulgada por meio de comunicado oficial conjunto emitido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz. O objetivo era demonstrar apoio à minoria drusa.

“Esta é uma mensagem clara ao regime sírio: não permitiremos o envio de forças ao sul de Damasco, nem qualquer ameaça à comunidade drusa”, dizia o texto oficial israelita.

Quem são os drusos?

Os drusos são etnicamente árabes, falam árabe, mas têm uma tradição própria religiosa e cultural que reúne elementos do islamismo, hinduísmo e até da filosofia clássica grega.

Os drusos na Síria são um grupo minoritário e representam entre 3% e 4% da população do país. Em Israel, os drusos também são minoritários e correspondem a 1,6% da população.

Em 1974, após o acordo de separação de forças que criou a zona tampão entre Síria e Israel, muitas famílias drusas se viram divididas entre os dois países.