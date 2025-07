​Exército de Israel alerta Netanyahu sobre consequências da construção da chamada "cidade humanitária" em Gaza

Um dos planos do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para a Faixa de Gaza é a construção da chamada "cidade humanitária".

O projeto é deslocar os cerca de 600 mil palestinianos que já estão na zona humanitária de al-Mawasi, na costa sul do território, para uma área de 75 quilômetros quadrados, o equivalente a 10.500 campos de futebol.

O plano é bastante controverso inclusive internamente em Israel. Segundo o Canal 12 israelita, na reunião do gabinete reduzido realizada na noite deste domingo, autoridades do exército fizeram um alerta a Netanyahu: a construção dessa chamada "cidade humanitária", que segundo o primeiro-ministro israelita ficaria a cargo do próprio exército, levaria entre três a cinco meses para ser concluída.

O prazo é importante porque o acordo que está a ser negociado em Doha no Catar prevê um cessar-fogo com duração de 60 dias.

Ao mesmo tempo, o exército considera que isso pode levar o Hamas a acreditar que Israel busca apenas um acordo parcial, uma vez que as atividades militares no território palestiniano iriam se prolongar por mais tempo. Além disso, haveria uma série de consequências jurídicas internacionais para Israel.

As autoridades de defesa do país acreditam também que a insistência neste plano especificamente pode prejudicar os esforços para libertar os reféns israelitas mantidos em cativeiro há quase 650 dias pelo Hamas.

Antes de viajar para Washington, Netanyahu entrou em discussão com o chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, justamente devido a este plano.

"Você quer um governo militar? Quem vai governar dois milhões de pessoas (a população de Gaza)?", questionou Zamir.

Netanyahu respondeu: "O exército e o Estado de Israel. Não quero um governo militar, mas não pretendo deixar o Hamas para trás (no poder em Gaza) de forma alguma. Não vou permitir isso."

Ao término dessa discussão acirrada, Netanyahu determinou que ao retornar da viagem aos EUA queria ver o plano preparado por Zamir. Foi o que aconteceu na noite de domingo.