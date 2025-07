Guerra na Ucrânia. Trump ameaça Rússia com "tarifas muito severas"

Os Estados Unidos vão impor “tarifas muito severas” de 100% à Rússia se não houver um acordo de cessar-fogo na Ucrânia dentro de 50 dias, avisou esta segunda-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump.

A ameaça foi deixada na Sala Oval, na Casa Branca, numa conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Trump considera que o comércio é "bom para acabar com as guerras".

Donald Trump mostrou-se desapontado com o Presidente russo, Vladimir Putin, e reafirmou que os Estados Unidos vão enviar armamento para a Ucrânia, através da NATO.

"Vamos fabricar armas de ponta e elas serão enviadas para a NATO”, declarou.