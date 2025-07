Quatro mortos em queda de avião ligeiro no Aeroporto de Southend

Quatro cidadãos estrangeiros morreram na sequência da queda de um avião ligeiro no Aeroporto de Southend, em Londres, no domingo, pouco depois da descolagem, informou a polícia britânica esta segunda-feira.

A aeronave, um Beechcraft B200 Super King Air de fabrico norte-americano, tinha como destino os Países Baixos quando "enfrentou dificuldades e se despenhou dentro do perímetro do aeroporto", disse o superintendente-chefe da polícia de Essex, Morgan Cronin, em conferência de imprensa.

O Aeroporto de Southend, situado a cerca de 55 quilómetros a leste de Londres e utilizado pela companhia easyJet para voos para destinos de férias na Europa, permanecerá encerrado até novo aviso, indicou o CEO do aeroporto, Jude Winstanley.

O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido, responsável pela análise de acidentes com aeronaves civis, afirmou que ainda "é demasiado cedo" para apurar as causas do acidente. O organismo enviou oito inspetores ao local.