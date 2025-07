"Tragédia terrível". Incêndio em lar de idosos faz vários mortos em Fall River

Várias pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas após um incêndio num lar de idosos na cidade de Fall River, Massachusetts, no domingo, informou um porta-voz do corpo de bombeiros do estado norte-americano na segunda-feira.

"Estamos a omitir o número exato, aguardando atualizações sobre o estado de saúde de alguns doentes. Esta é uma tragédia terrível para a cidade de Fall River e para as famílias envolvidas. Os nossos corações estão com eles esta manhã", disse o porta-voz do corpo de bombeiros de Massachusetts, Jake Wark, à Reuters, em comunicado por e-mail.

Cerca de 70 pessoas residiam na unidade antes do incêndio, disse Wark.

Wark disse que cerca de 50 bombeiros responderam ao incidente e combateram o incêndio no lar de idosos Gabriel House.

Os bombeiros resgataram vários ocupantes, mas vários residentes foram declarados mortos no local, enquanto muitos outros foram transportados para hospitais, acrescentou.

Cinco bombeiros foram transportados por ferimentos que não representavam risco de vida, disse Wark.

A origem e a causa do incêndio estão sob investigação. Massachusetts, recorde-se, é um dos principais focos da diáspora portuguesa nos Estados Unidos,