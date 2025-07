Trump envia mísseis Patriot para a Ucrânia (mas pagos pela UE)

O enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, iniciou esta segunda-feira conversações em Kiev centradas na segurança e nas sanções contra a Rússia, após o presidente norte-americano ter anunciado que enviará sistemas de defesa aérea Patriot para o país. Num sinal claro de mudança face à sua posição anterior, Trump deverá ainda anunciar um novo plano para fornecer armas ofensivas à Ucrânia, segundo revelou o site norte-americano Axios, citando duas fontes familiarizadas com o assunto. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estes desenvolvimentos sublinham o crescente desencanto de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, perante a estagnação dos esforços liderados pelos EUA para alcançar um cessar-fogo na guerra da Rússia na Ucrânia, que já dura há mais de três anos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que deverá reunir-se com Kellogg na capital, tem insistido na necessidade de reforçar as capacidades defensivas da Ucrânia face aos intensos ataques de mísseis e drones lançados por Moscovo. A Rússia controla cerca de um quinto do território ucraniano, continua a avançar no leste e não dá sinais de abdicar dos seus objectivos estratégicos. "Putin fala bem durante o dia e bombardeia à noite" "Vamos enviar-lhes sistemas Patriot, que eles desesperadamente precisam, porque o Putin surpreende muita gente. Fala bem durante o dia e bombardeia à noite", declarou Trump aos jornalistas na base aérea de Andrews, nos arredores de Washington, no domingo. "Vamos fornecer-lhes vários equipamentos militares altamente sofisticados. Eles vão pagar-nos a 100%, e é assim que queremos", acrescentou o presidente dos EUA.

Trump não especificou quantos sistemas Patriot serão enviados, mas garantiu que os custos seriam reembolsados pela União Europeia. O presidente norte-americano deverá também reunir-se esta semana com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, para discutir, entre outros temas, a situação na Ucrânia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, tem igualmente agendado um encontro em Washington com o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth. Berlim manifestou disponibilidade para financiar sistemas Patriot para a Ucrânia, numa proposta tornada pública pelo chanceler Friedrich Merz. A Alemanha tem-se afirmado como um ator chave no reforço da capacidade militar europeia, em resposta à crescente pressão dos EUA sobre os aliados da NATO. Rússia não abdica dos seus objetivos iniciais Segundo um conselheiro do Kremlin, Putin terá dito a Trump, numa conversa telefónica a 3 de Julho, que Moscovo deseja uma solução negociada para o conflito, mas que não abdica dos seus objetivos iniciais. Há um ano, conforme reportado pela Reuters, Putin estaria disposto a um cessar-fogo que reconhecesse as linhas de frente então existentes. No entanto, nas conversações do mês passado, Moscovo impôs condições mais duras para a paz, exigindo que Kiev ceda novos territórios e aceite restrições à dimensão das suas forças armadas.