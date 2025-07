UE ameaça com retaliações face a “ameaça inaceitável” de tarifas dos EUA

A União Europeia acusou esta segunda-feira os Estados Unidos de bloquearem um acordo comercial e advertiu que avançará com medidas de retaliação caso não seja alcançado um entendimento que evite a aplicação das tarifas punitivas anunciadas pelo Presidente Donald Trump, previstas para entrarem em vigor a 1 de agosto. Trump intensificou a guerra comercial no sábado, ao prometer impor uma tarifa de 30% sobre a maioria das importações provenientes da UE e do México no próximo mês, depois de ter feito avisos semelhantes a outras economias asiáticas, como o Japão e a Coreia do Sul. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Até agora, a UE evitou retaliar para não alimentar uma escalada em espiral, mas os ministros europeus que se reuniram esta segunda-feira em Bruxelas deram sinais de endurecimento da posição.

Em conferência de imprensa após o encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, classificou a ameaça de tarifas como “absolutamente inaceitável”. O Comissário Europeu para o Comércio, Maroš Šefčovič, afirmou ainda acreditar na “possibilidade de continuar as negociações”, mas mostrou frustração pela falta de vontade de Washington em concluir um acordo com o seu maior parceiro comercial. São precisas duas mãos para bater palmas

“Como já disse, são precisas duas mãos para bater palmas”, declarou. Acrescentou que os 27 Estados-membros da UE concordaram em adotar contramedidas caso as negociações comerciais com os EUA falhem. O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, revelou anteriormente que a UE já preparou uma lista de tarifas no valor de 21 mil milhões de euros (cerca de 24,5 mil milhões de dólares) sobre produtos norte-americanos, caso não haja acordo. Entretanto, a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que está perto de alcançar um acordo com os EUA na área da segurança. A Casa Branca esclareceu que as tarifas de 30% não se aplicarão a produtos abrangidos pelo acordo USMCA (sigla inglesa do Acordo Estados Unidos-México-Canadá), o que isentará a maioria das mercadorias exportadas do México para os EUA. Sheinbaum manifestou confiança na obtenção de um acordo antes do prazo limite de Trump, sublinhando que o entendimento não envolverá a entrada de forças norte-americanas em território mexicano, como Trump chegou a sugerir. Bolsas europeias em baixa O conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que as negociações comerciais com a UE, o Canadá e o México ainda decorrem. O Canadá enfrenta uma tarifa de 35% a partir de agosto. Questionado sobre as perspetivas de um acordo com a UE, Hassett limitou-se a dizer: “Vamos ver… ainda temos algumas semanas”. No domingo, Hassett já tinha referido que Trump apenas recuaria nas tarifas se obtivesse melhores acordos comerciais. Na Europa, os alertas multiplicam-se, especialmente na Alemanha. O chanceler Friedrich Merz afirmou que uma tarifa de 30% “atingiria em cheio a indústria exportadora alemã”. Também o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Alemã, Volker Treier, pediu uma resposta firme: “O conflito tarifário em escalada com os EUA representa uma séria ameaça para muitas empresas alemãs”.