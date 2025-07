Zelensky e enviado dos EUA discutem defesa aérea e compra de armamento em Kiev

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se esta segunda-feira, em Kiev, com o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, numa conversa centrada no reforço da defesa aérea do país e na aquisição de armamento com apoio europeu.

O encontro decorreuno dia seguinte ao anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que os EUA vão fornecer mísseis de defesa aérea Patriot à Ucrânia, e antes de uma declaração esperada ainda hoje sobre um novo plano norte-americano para fornecer armamento ofensivo a Kyiv.

"Falámos sobre o caminho para a paz e o que podemos fazer, na prática, para o aproximar. Isto inclui o reforço da defesa aérea da Ucrânia, a produção conjunta e a aquisição de armamento em colaboração com a Europa", escreveu Zelensky na rede social X. "E, claro, sanções contra a Rússia e contra quem a apoia."