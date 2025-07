Chuva forte causa inundações repentinas em Nova Iorque

Vídeos publicados nas redes sociais mostram utilizadores do metro de Nova Iorque a lutar contra a água enquanto sobem escadas, ou apenas a observar, a partir do interior das carruagens, a água a encher as plataformas.

O risco de grande inundação foi potenciado, segundo os meteorologistas, pela velocidade atmosférica lenta das tempestades, assim como pelo ar quente e húmido. As inundações provocaram atrasos nos aeroportos John F. Kennedy e LaGuardia, assim como no de Newark — onde ainda havia cancelamentos de voos ao início de terça-feira.

Em alguns casos, quando as portas das carruagens abriram, a água entrou dentro das composições do metro de Nova Iorque. Segundo a Metropolitan Transportation Authority (MTA), a entidade responsável pelos transportes públicos na zona de Nova Iorque, ainda há atrasos devido às inundações na linha que atravessa as áreas do Bronx e Manhattan.