​Eleições antecipadas à vista. Netanyahu enfrenta crise interna na coligação

O partido Judaísmo Unido da Torá (UTJ) anunciou que decidiu deixar a coligação de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Assim, já a contabilizar a decisão, o governo mantém uma maioria mínima no Knesset, o parlamento israelita, de 61 deputados. Há no Knesset 120 cadeiras. Se o governo perder essa maioria, que já está no limite, devem ser convocadas novas eleições.

De novo, o debate dos partidos religiosos que compõem a coligação é em torno da lei do alistamento dos jovens judeus ultraortodoxos, os chamados "haredim".

O restante da população de Israel costuma chamar o projeto de "lei do alistamento" de lei de "evasão". Isso porque, em Israel, enquanto toda a população é obrigada a servir ao exército, os haredim contam com medidas que na prática permitem que se dediquem apenas aos estudos da Torá, o livro sagrado do judaísmo.

No entanto, após quase dois anos de guerra, há uma forte pressão por igualdade. Neste caso, uma pressão para que os jovens judeus ultraortodoxos também sejam recrutados para o serviço militar.

De acordo com a procuradora-geral de Israel, Gali Baharav-Miara, "o governo não está a tomar medidas para aumentar a repressão contra os evasores do alistamento militar, o que viola gravemente a igualdade e os direitos dos militares".

Na semana passada, o exército anunciou que durante este mês enviaria ordens de alistamento para mais membros da população "haredi" até que sejam cumpridas 54 mil intimações ao serviço militar.

No centro da polêmica está também Yuli Edelstein, presidente do Comitê de Negócios Estrangeiros e Defesa. Cabe a ele negociar e redigir uma nova lei que seja capaz de resolver a crise. Edelstein é membro do Likud, o partido de Netanyahu.

Durante a noite e a madrugada, Netanyahu realizou uma série de conversas na tentativa de conter a crise, inclusive com o próprio Edelstein. Netanyahu tem dois caminhos a seguir: convencer os "haredim" a retornar ao governo ou demitir Edelstein para agradá-los.

De acordo com o Escritório Central de Estatísticas (CBS, em inglês), a população ultraortodoxa representa 13,5% dos cerca de dez milhões de israelitas. A taxa de crescimento atual é de 4%, a maior entre todos os grupos do país. Ao final da década a estimativa é que os ultraortodoxos representem 16% da população total. Segundo o Instituto de Democracia de Israel (IDI), a taxa de pobreza é de 44% entre este segmento da sociedade, enquanto entre o restante dos israelitas é de 22%.

Os ultraortodoxos não querem servir no exército e defendem que seus jovens se dediquem apenas aos estudos da Torá. Importante dizer que, apesar dessas ideias conceituais, há membros da ultraortodoxia judaica em Israel que servem ao exército.