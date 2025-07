Israel diz atacar tanques sírios para proteger minoria drusa

Pela segunda vez nas últimas 48 horas, forças israelitas atacaram tanques do exército sírio que estavam a caminho de Sweida, no sul do país, região de maioria de população drusa. A população drusa na Síria é minoritária e corresponde entre 3% a 4% do total de moradores do país.

Em Israel, a minoria corresponde a 1,6% dos israelitas. A Associação de Soldados Reservistas Drusos de Israel escreveu uma carta ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em que pede intervenção por parte do exército do país.

Durante a manhã de hoje, Netanyahu, o ministro da Defesa Israel Katz, e o chefe do Estado-Maior Eyal Zamir reuniram-se para tratar do assunto. Posteriormente, emitiram um comunicado em que confirmam o ataque israelita contra as forças sírias.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz ordenaram às Forças de Defesa de Israel (IDF) para que ataquem imediatamente as forças do regime e o armamento que entrou na área de Sweida, na Montanha Drusa, na Síria, e que o regime pretendia usar contra os drusos em violação à política de desmilitarização que impede a entrada de forças e armamento que colocam Israel em perigo na região sul da Síria. Israel está comprometido em impedir que sejam infligidos danos aos drusos na Síria, devido ao profundo pacto de sangue com nossos cidadãos drusos em Israel e ao seu vínculo histórico e familiar com os drusos na Síria", diz texto.

Segundo a agência de notícias AFP, forças do governo sírio entraram na cidade de Sweida, habitada maioritariamente por drusos, durante a manhã desta terça-feira na tentativa de "pôr fim aos confrontos com tribos beduínas que deixaram cerca de 100 mortos".

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os confrontos começaram na segunda-feira depois de um comerciante druso ter sido roubado e sequestrado na estrada que liga a província a Damasco, capital síria.