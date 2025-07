Onze desaparecidos em naufrágio na Indonésia

Pelo menos 11 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação ao largo da ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, anunciou esta terça-feira a agência local de socorro.

De acordo com a agência, o naufrágio terá ocorrido na segunda-feira por volta das 11:00 (05:00 em Lisboa) enquanto a embarcação se encontrava perto das ilhas Mentawai, arquipélago localizado ao largo da costa oeste de Sumatra.

"Estamos a concentrar-nos na busca da área em torno do local estimado do acidente, para encontrar todas as vítimas", disse o líder dos trabalhos de resgate Rudi, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

Sete passageiros, dos 18 que estavam no barco, já foram encontrados.

Os acidentes marítimos ocorrem regularmente na Indonésia, um vasto arquipélago com cerca de 17 mil ilhas, em parte devido a normas de segurança pouco rigorosas.

No início do mês, o naufrágio de um 'ferry' com 65 passageiros e tripulantes causou pelo menos 18 mortos ao largo de Bali.

Em março, um barco que transportava 16 pessoas virou, devido a agitação marítima, também ao largo da ilha turística de Bali. Uma australiana morreu e pelo menos outra pessoa ficou ferida.