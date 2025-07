Trump nega conversa com Zelensky para "atingir Moscovo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou a ideia de ter dito a Volodymyr Zelensky para atacar Moscovo e ameaçou com sanções o presidente russo, Vladimir Putin, se não aceitar um acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia dentro de 50 dias.

As declarações de Trump na Casa Branca surgem após uma notícia do Financial Times, que revelou a conversa entre o presidente norte-americano e o ucraniano, durante um telefonema a 4 de julho.

Na mesma, Trump sugere se Zelensky "consegue atingir Moscovo" ou São Petersburgo, de maneira a fazer a Rússia sentir "dor". Na véspera desta conversa, Trump conversou com Putin, também ao telefone.

Questionado por jornalistas na Casa Branca, Trump negou a conversa: "Não, não. Ele [Zelensky] não deve atacar Moscovo."

E, confrontado se está agora do lado da Ucrânia, o presidente norte-americano negou: "Não estou do lado de ninguém", dizendo que está do lado da "humanidade e que quer "acabar com a matança".

Esta segunda-feira, Trump anunciou também um prazo de 50 dias para Moscovo chegar a um acordo de cessar-fogo com Kiev, referindo que o prazo "não é muito tempo", mas que o mesmo poderá acontecer até "mais cedo do que isso".

No entanto, não especificou se estão planeadas quaisquer negociações para alcançar um entendimento com a Rússia: "Se no final dos 50 dias não existir um acordo, será uma pena".